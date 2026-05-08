中国宇宙飛行士科学研究訓練センターは6日、「地星3号」ベッドレスト実験のボランティア募集情報を発表した。2026年に北京でベッドレスト実験を実施し、中国の長期有人宇宙飛行に向けた技術支援を行う計画だ。ベッドレスト実験は、宇宙医学研究を進め、可変低重力による生理的影響を探究し、防護効果を検証するための重要な研究手法だ。中国宇宙飛行士科学研究訓練センターはこれまでに15日間、60日間、90日間のベッドレスト実験を