中国東部浙江省温州市の高速交通警察はこのほど、SNSに投稿された運転中の動画についての通報を受けました。この運転者は運転支援機能をオンにして両手をハンドルから離すという、極めて危険な行為をしていました。高速交通警察は捜査を通じて違法行為のあった車と運転者の身元をただちに特定し、出頭して教育と処罰を受けるよう命じました。容疑者は交通警察に対して、「私は女性なので、補助運転のほうが私より上手に運転できる