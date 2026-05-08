元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは5月7日、自身のInstagramを更新。ピラティススタジオでの圧巻スタイルを披露しました。【写真】加護亜依の圧巻スタイル「トレーニングお疲れ様」加護さんは「pirates」とつづり、2枚の写真を投稿。眺めのよいスタジオでピラティスをする様子を披露しています。1枚目はピラティスマシンに腰掛けた、トレーナーとのツーショットです。体にぴったりとしたウエアを着用し、メリハリのある美