390円（税込429円）を中心としたアイテムを展開する「サンキューマート」は、5月下旬から、『たまごっち』の限定アイテムを、全国の店舗で順次販売開始。公式オンラインショップでは5月1日（金）から先行予約を受付中だ。【写真】家族や友人と分けて使える便利アイテムも！ここでしか手に入らない雑貨一覧■ポップで賑やかな世界観今回発売されるのは、今年で30周年を迎える『たまごっち』と「サンキューマート」による、“