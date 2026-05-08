山形県鶴岡市に住む６０代の女性が暗号資産およそ３８０万円分をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、先月９日、鶴岡市に住む６０代女性の自宅の固定電話に、「〇〇〇〇（配送会社）のイシダ」を名乗る男から電話がありました。 女性は「イシダ」に「あなたの名前で多額の現金が荷物として配送されており、犯罪に加担した疑いがある」などと言われたということです。 その後、女性はそのまま電話を代わ