八代市の庁舎建設工事をめぐり、6000万円を受け取った疑いで市議ら3人を送検です。■KKT内藤有希子記者リポート「成松容疑者を乗せた車です。熊本地検へ身柄が送られます」あっせん収賄の疑いで8日に送検されたのは、八代市議の成松由紀夫容疑者（54）と土木工事業・役員の園川忠助容疑者（61）、元市議の松浦輝幸容疑者（84）です。3人は共謀し、八代市の新庁舎建設工事をめぐり、2016年から2019年頃にかけて、東京の建設会