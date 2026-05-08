タレントの板野友美（34）が、長女・ベビちん（4）と作った“友飯”を披露した。【映像】670万円超の“土禁”高級愛車&娘ベビちんと作った友飯2021年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二（28）投手と結婚し、4歳の長女・ベビちんを育てている板野。Instagramでは、広々とした自宅の様子や、4歳になったベビちんの誕生日をお祝いした仲むつまじい親子ショットなどを披露している。2026年3月8日の投稿では