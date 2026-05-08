◇プロ野球セ・リーグ中日-巨人(8日、バンテリンドーム)巨人先発のウィットリー投手が5回途中5失点で降板となりました。初回は2つの三振を奪うなど、三者凡退に抑える立ち上がりを見せたウィットリー投手でしたが2回、先頭の細川成也選手にフォアボールで出塁を許すと、続くボスラー選手にホームランを浴び、2点の先制を許します。その後は無安打投球で4回まで抑えますが5回、1アウトから田中幹也選手にショートへの内野安打、続