政府のインテリジェンス（情報活動）の司令塔となる「国家情報会議」を設置する法案が参議院で審議入りしました。高市総理：的確な意思決定を行っていくためには、国家としての情報力を高めなければなりませんが、現行の体制では、インテリジェンスの司令塔機能が十分とは言えませんでした。法案は、総理大臣を議長として関係閣僚で構成する「国家情報会議」と、事務局の「国家情報局」を設置する内容で、4月23日に衆議院を通過し