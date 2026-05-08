◇プロ野球セ・リーグ 広島 ーヤクルト（8日、マツダスタジアム）今季6登板目の先発マウンドにあがった森下暢仁投手。5回3失点(自責点2)で降板となりました。初回には1アウトから連打を浴び、先制を許した森下投手。2回にも先頭から2塁打を浴び、苦しい立ち上がりとなります。それでも後続を二者連続の空振り三振とするなど、さらなる得点は許さず。3回は三者凡退に抑えました。しかし4回、ヒットや味方のエラーなどで1アウト1、2