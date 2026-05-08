逮捕前、元力士の“市議会のドン”は疑惑を完全否定していました。熊本県八代市議・成松由紀夫容疑者：一切事実無根なので。なんか世の中がおかしな方向に行っているような気がするけどね、俺は。言ったもん勝ちになったらいかんと思いますよ。7日、あっせん収賄の疑いで逮捕された熊本県八代市議の成松由紀夫容疑者（54）ら3人。疑惑の舞台となったのは、熊本地震の復興のシンボルともなった市の新庁舎の建て替え工事です。成松容