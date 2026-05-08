恋愛リアリティー番組「ＴＥＲＲＡＣＥＨＯＵＳＥＴＯＫＹＯ２０１９−２０２０」に出演したことで知られるフィットネストレーナーでタレントの田辺莉咲子（２８）が８日、自身のインスタグラムを更新し、パニック障害を公表した。インスタグラムでは、７年前にパニック障害を発症したことを告白。電車の中での突然の出来事として「心臓がバクバクして、呼吸の仕方がわからない…頭が真っ白になる。身体が熱くて全身から