モデルでタレントのマギーのワンピース姿から目が離せなくなるファンが続出している。８日までにインスタグラムで「とろみのある＠ｍｙｌａｎ＿ｏｆｆｉｃｉａｌのワンピース肌触りも心地よくて夕暮れにぴったりでした」とつづると、背中がざっくりと開いたデザインのワンピース姿を披露。サンセットが美しい砂浜で撮影された写真になっている。この投稿にファンからは「美しすぎる」「優雅で綺麗すぎる〜！！！」「砂浜に