歌舞伎俳優の中村芝翫、中村橋之助が８日、都内で行われた国立劇場６月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（６月５〜２０日、東京・サンパール荒川）の取材会に出席した。歌舞伎三大名作「仮名手本忠臣蔵」五、六段目の早野勘平を親子ダブルキャストで勤める。芝翫は「初役の時は中村屋のおじさま（１７代目中村勘三郎）、紀尾井町のおじさま（２代目尾上松緑）に教わった。３０歳くらいだったが、手も足も出なかった。中村屋の