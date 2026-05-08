女性アイドルグループ「私立恵比寿中学」が８日、公式Ｘを更新し、メンバーの中山莉子が体調不良により、当面の間休養することが発表された。投稿では「中山莉子 に関するお知らせ」と題し、「 メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と伝えられた。続いて「本人は活動への復帰を強く希望し