北海道から届いたスズランの花が8日、太宰府天満宮に奉納されました。 太宰府天満宮では、北海道千歳市の横田隆一市長と日本航空のスタッフ4人が、2鉢のスズランを奉納しました。スズランは北海道の春を象徴する花で、毎年5月に見頃を迎えます。太宰府天満宮は70年前から、千歳市と花の交流を続けています。福岡からは「梅の親善使節団」が毎年1月に派遣され、梅の鉢を贈っています。■千歳市・横田隆一 市長「この両市の交流