秋田朝日放送 台湾の野球チームが秋田県大館市にやって来ました。野球を通して日台友好の推進を目指すとともにチームの夢を大館でかなえます。 ８日、交流試合を企画したリン・ウェイチュアンさんとチームに帯同する医師ジャン・ガンシエンさんが大館市役所を訪問しました。リンさんが研修生として所属する野球チームは、ドーム球場で野球をするのが夢で、ドームを検索し調べるうち