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欧州株軟調、米雇用統計発表を控えて調整売り 東京時間19:14現在 英ＦＴＳＥ100 10241.79（-35.16-0.34%） 独ＤＡＸ24434.56（-229.05-0.93%） 仏ＣＡＣ40 8129.73（-72.35-0.87%） スイスＳＭＩ 13065.70（-69.73-0.52%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:14現在 ダウ平均先物JUN 26月限49826.00（+126.00+0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7396.