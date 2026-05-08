タレントの若槻千夏（41）が7日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。ゲストで登場した米女優メリル・ストリープ（76）とアン・ハサウェイ（43）が披露した私生活でのファッションのこだわりに、共感する場面があった。2人は映画「プラダを着た悪魔2」のプロモーションで4月に来日した。同番組が唯一のバラエティー番組出演で、指原莉乃ら出演者たちは緊張の表情。憧れの大スターとの対面にアンミカは感