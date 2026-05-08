記者会見で謝罪し、頭を下げる兵庫県尼崎市国保年金課の中川真史課長（右）ら＝8日午後、市役所兵庫県尼崎市は8日、国民健康保険の高額療養費制度に基づく一部世帯への支給額について、長年にわたる算定ミスが発覚したと発表した。正確な状況は調査中としているが、現時点で1万3800件程度が対象となる可能性があり、2200世帯に計約3900万円を追加支給する見通しとしている。市によると、ミスがあったのは乳幼児や重度障害者な