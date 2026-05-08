俳優・田中圭（41）が8日に更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演し、死を覚悟したエピソードを語る場面があった。盟友の元放送作家・鈴木おさむ氏との対談企画。そこで鈴木氏が脚本・演出、田中が主演を務めた舞台「もしも命が描けたら」（21年上演）の話題となった。その稽古期間中、田中は新型コロナウイルスに感染したが「退院できるか分からない状況で、下手したら逝っちゃうかと思