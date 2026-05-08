◇ITTF世界卓球選手権女子団体戦 準々決勝日本3-0ウクライナ(8日、ロンドン)日本がメダルをかけた準々決勝のウクライナ戦に臨み、橋本帆乃香選手、張本美和選手、早田ひな選手がともにストレート勝ちをおさめ勝利。ベスト4進出とともに銅メダル以上を確定させました。1番手はカットマンの橋本選手(世界ランキング15位)がアナスタシア・ディミトレンコ選手(同166位)に対し、巧みなラケットさばきを披露し翻弄。何度も返ってくる