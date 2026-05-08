5月4日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、シリーズ7年ぶりとなる最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念し、「スター・ウォーズクイズ！間違えたら即ファン引退スペシャル」が開催された。【映像】『スター・ウォーズ』7年ぶり最新作のルーツは“日本の名作時代劇”だった！意外な共通点に驚き「50問連続正解しなければ即ファン引退」という過酷なルールのもと、『スター・ウォーズ』に