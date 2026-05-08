ことしも新茶の季節が到来です。「北限の茶どころ」と呼ばれる村上市で5月8日から新茶の摘み取りが始まりました。春の日差しを浴びたみずみずしい若葉…村上市の「常盤園」では8日から新茶摘みが始まり茶摘み衆と呼ばれる人たちが手際よく茶葉を摘み取っていました。この時期のお茶は「一番茶」と呼ばれ、香りがよく、キレのある渋みの中にほんのりとした甘みがあるのが特徴です。【お茶の常盤園 矢部智弘 代表取締役】「本当に旬