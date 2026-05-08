5月8日、Bリーグ所属クラブが選手契約情報を発表した。 今シーズンのB1でクラブ史上最高成績を残したレバンガ北海道は、ともにシューティングガードを務める星野京介と盛實海翔との契約満了を発表。また、アルティーリ千葉はマリアル・シャヨクとトレイ・ポーターの外国籍選手2名が退団。ファイティングイーグルス名古屋からは、今シーズン1試合平均14.3得点を挙げ