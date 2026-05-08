5月8日、Bリーグは、規約・規程違反による懲罰として、富山グラウジーズのウィリアムスニカに1試合の出場停止と罰金5万円を科すことを発表した。 ウィリアムスは、3日に行われた広島ドラゴンフライズとの今シーズン最終戦に出場。第4クォーター残り5分44秒と同4分54秒にテクニカルファウルを宣告され、失格・退場となっていた。 今回の懲罰により1試合の出場停止と罰金5万円が科され