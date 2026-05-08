5月8日（現地時間7日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地ペイコム・センターで行われた「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第2戦で、オクラホマシティ・サンダーに107－125で敗れたことで、0勝2敗となった。 この試合、レイカーズは前半こそ58－57の1点リードで折り返すも、後半に13ターンオーバーを