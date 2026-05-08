中東情勢悪化の影響で、トヨタの最終利益が2割以上減少する見通しです。トヨタ自動車は2027年3月期の決算で、最終利益が前の期に比べて22％減少し、3兆円となる見通しを発表しました。中東情勢混乱の長期化の影響による販売台数の減少や資材価格の高騰などが響き、あわせて6700億円の減益要因になると見込んでいます。営業利益は3期連続の減益となる見通しで、会見した宮崎副社長は「将来に向けた種まきのスピードが遅れたことが要