北海道・八雲町の国道で7日に発生した車4台が関係する事故。映像に映るのは、右前方部分のタイヤが外れてしまっているSUV。対向車線にはフロント部分が大破している車もあり、事故の衝撃がうかがえます。事故の現場は片側1車線の緩やかなカーブが続く道で、まずSUVが対向車のワンボックスカーに衝突したとみられています。そのはずみで、SUVは走ってきた別の対向車に突っ込み、ワンボックスカーはトラックに突っ込んだとみられます