来年度以降の商用運航を目指す「空飛ぶクルマ」。事業者らがはじめて一堂に集まりました。 大阪港にある空飛ぶクルマ専用の離着陸場「バーティポート」。5月8日午後、大阪府の吉村洋文知事と大阪市の横山英幸市長のほか、空飛ぶクルマの事業者3社などが集まりました。 大阪・関西万博では当初、空飛ぶクルマで人を乗せる商用運航が計画されていましたが、デモフライトのみで実現しませんでした。 大阪府は