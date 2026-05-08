「広島−ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）先発したヤクルト・高梨裕稔投手が「８番・投手」で出場し、今季初安打をマークした。１点リードの四回２死一、二塁の場面。相手先発・森下から鮮やかに中前にはじき返し、今季初めてＨランプを点灯させた。貴重な２点目を自らのバットをたたき出した右腕は、打球の方向を見ながらガッツポーズをして喜びを表現した。「８番・投手」は池山監督が今季多用してきた作戦。９番に