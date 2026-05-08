出荷の最盛期を迎えているスイカが知事に贈られました。JA熊本経済連から贈られたスイカに知事の感想は・・ 【写真を見る】"熊本のスイカは大きくて甘い"という常識しかし、作付け面積は減少傾向なぜ？ 熊本県 木村敬 知事「おいしい」 作付け面積減少？なぜ？ 今年のスイカは大玉傾向で、甘味が強いということですが、JA熊本経済連によりますと、農家の高齢化や、半導体関連企業進出に伴う道路開発による農地の減少で、熊