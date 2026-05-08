「阪神−ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）阪神が四回、２失策が絡んで２点を先制された。１死から佐野のボテボテの一塁前への打球を処理した一塁・大山がベースカバーに入った投手の村上にトスしたがタイミングが合わず悪送球に。２死後に山本の安打で一、二塁とすると、今度は外野守備にミスが出た。京田の打球は左前にポトリと落ちる安打。前進した左翼・福島がワンバウンドした打球をファンブルして後逸する間に、一気に一