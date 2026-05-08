専門家の審査を経て学術誌に掲載された生物医学系の論文で、実在しない研究を引用文献として示しているケースが多数あったと、米コロンビア大のチームが8日までに、英医学誌ランセットに発表した。人工知能（AI）を用いて直近約3年間分を調べたところ、約250万本の論文のうち2810本でニセ引用を検出した。2024年半ばから急増していた。誤情報を出力しうる生成AIの普及のほか、業績の水増しを手助けする粗悪論文業者の活動など