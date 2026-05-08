今週末5月10日(日)から、東京競馬場で5週連続G1開催！その第一弾は、3歳世代のマイル王決定戦となる、NHKマイルカップ・G1（以下、「NHKマイルC」）が行われる。クラシック皐月賞を経てマイル路線へと戻った王者や厩舎の悲願に挑む強者など、錚々たるメンバーが顔を揃えた。注目は、2025年の朝日杯FS・G1を制した2歳王者カヴァレリッツォ。去年のデイリー杯2歳Sを制したアドマイヤクワッズ。ファルコンS・G3を制したダイヤモンドノ