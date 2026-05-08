夫が不倫を繰り返し離婚、借金6000万円で破産した美人シンママ・エリナが直球すぎる性格ゆえに衝突を招く事態となり、ひろゆきが毒舌を交えて分析した。【映像】夫が不倫を繰り返し離婚＆破産した美人シンママのビジュアル5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各