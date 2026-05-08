読売巨人軍と読売新聞社は８日、長嶋茂雄・巨人終身名誉監督の一周忌にあたる６月３日に東京ドームで行われるオリックス・バファローズ戦を「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」として開催すると発表した。巨人の監督、コーチ、選手は、「永久に不滅です」の名言と背番号をかけた「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のロゴワッペンが付いたユニホームを着用する。試合前の大型画面で、スーパースターとしてファンを熱狂させた長嶋さんの特