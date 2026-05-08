京都府南丹市の男児遺棄事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親安達優季容疑者（37）が、遺体を遺棄した後、通学用リュックとスニーカーを現場から回収し、別々の場所に捨てたと説明していることが8日、府警への取材で分かった。