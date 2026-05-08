「オリックス−日本ハム」（８日、京セラドーム大阪）オリックス３年目の宮国凌空（りく）投手（２０）が日本ハム戦でプロ初登板初先発し３回５安打２失点で降板した。登板前は「２年間と少しのファームでやってきたことをしっかり１軍の試合で発揮できるようやっていきたい。１試合でも多く投げてチームのために貢献したい」と話していた宮国。切れのいいスライダー、フォークを駆使し力投していたが、１点のリードの三回２