福島・郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバス事故で、これまでにバスを手配した会社と高校がそれぞれ会見を行いましたが、双方の主張が食い違っています。安宅晃樹キャスター：6日に発生したバスの事故について、改めて概要を振り返っていきます。乗っていた生徒たちは、新潟市にある北越高校の男子ソフトテニス部の部員の20人です。この事故で部員の稲垣尋斗さん（17）の死亡が確認されました。そして7日、バスを運転してい