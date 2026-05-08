大人気漫画「キン肉マン」の作者である漫画家ユニット「ゆでたまご」の嶋田隆司氏が８日、自身のＸを更新。左膝手術を終えたことを報告した。手術後の投稿には、酸素マスクをつけ、ベッドに横たわる様子を写した動画と写真が添えられた。「みなさんご心配をおかけしました」と切り出した後「左膝の手術約１時間で終わりましたが意識朦朧、術後の患部の痛みにのたうちまわっております」とコメントした。５月１日に腰痛の検査