ジャーナリストの石田英司氏が８日、「上泉雄一のええなぁ！」（ＭＢＳラジオ）に出演し、家事支援の税制優遇と新設する国家資格について言及した。「家事支援サービスやベビーシッター利用で税制優遇する政策」を巡り政府が調整に入った。同政策は、共働き世代の経済的負担を和らげて、家庭と仕事の両立を下支えをするというもの。利用料の一部を納税額から差し引く税額控除などが想定されている。政府は、年末までに担い手不足