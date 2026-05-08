お笑いコンビ「ドンデコルテ」の小橋共作と渡辺銀次らが７日、大阪市内で行われた「よしもと漫才劇場とオタフクソース株式会社のコラボイベント『第一回コナ―１グランプリ』の優勝者表彰式」に出席した。同企画はおもろくて、胃袋をつかまれる（おもろウマい）動画を、ＷＥＢ上で投票する企画として実施。優勝コンビにはトロフィーと「お好みソース＆お好み焼こだわりセット１年分」が贈られる。特設サイトでは、ドンデコ