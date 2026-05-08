劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が、9月4日より3週間限定で上映されることが決まった。併せて、劇場版メインビジュアルが公開された。【動画】『SEKIRO: NO DEFEAT』戦国の世と日本古来の美しさが混在するPV劇場版メインビジュアルには、「共に。生きて、死ぬために」というキャッチコピーと共に、雪が舞う中、寄る辺ない主従の旅路が続く様子が描かれている。本作は、株式会社フロム・ソフトウェアが手掛ける、戦国末期の