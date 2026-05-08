◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（８日・マツダスタジアム）広島の坂倉将吾捕手が５号ソロを放った。２点ビハインドの４回先頭、ヤクルト・高梨の直球をジャストミート。右中間に飛び込む３戦ぶりの一発に「良いポイントでしっかり振り抜くことができました」と胸を張った。２回には１１戦連続安打となる一塁内野安打。最近１０試合で７度目のマルチ安打と、９戦連続で４番に座る主砲の勢いが止まらない。