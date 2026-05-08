８人組アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」が、テレビ東京などで１５日に放送される「ポケットモンスター音楽祭」（後６時５５分）への意気込みを、このほど都内で行われた取材会で語った。ポケモンのゲームソフト「ポケットモンスター赤・緑」の誕生から３０周年のアニバーサリーイヤーを記念した音楽祭。メンバーは２２日から同局系でスタートするアニメ「ポケットモンスター」新章のエンディングテーマ「キュー