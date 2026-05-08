岐阜県大垣市でシカ用のわなにツキノワグマがかかっているのが見つかり、銃で射殺されました。 大垣市によりますと、8日午前6時45分ごろ赤坂町勝山の山林で有害鳥獣捕獲隊の隊員がシカ用のわなにクマがかかっているのを見つけました。 捕獲されたのは体長95センチのオスのツキノワグマで、やせていたということです。 わなはシカによる付近の畑への食害対策のために4月から設置されていて、エサとして米ぬかが置