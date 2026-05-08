謙遜することは、時に周囲との摩擦を防ぎ、上手く付き合っていくための手段になります。しかし、そんな「自分下げ」が知らず知らずのうちに、自分の心を追い詰めていることもあるかもしれません。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 自分を守るための言葉 「私なんて大したことありませんから」「私なんかにできるはずがありません」それが、かつての私の口癖でした。 自分をあらかじめ低く見積もって