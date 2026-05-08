メ～テレ（名古屋テレビ） 名鉄は従業員が走行中の列車の乗務員室に侵入し、警笛を鳴らすなどの不適切な行為があったと発表しました。 名鉄によりますと、2021年の夏ごろ当時、駅係員だった20代の男性従業員が、業務時間外に知人ら2人と走行中の列車の乗務員室に入り、鉄道愛好家に人気の警笛「ミュージックホーン」を鳴らしたり、動画で撮影したりしました。 4月30日に動画がSNS上で拡散されたこと