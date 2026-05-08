女優の熊谷真実（６６）のイメチェン姿に称賛の声が集まっている。８日にインスタグラムで「久しぶりにハイライトとカラーリング顔周りのカットで軽くなった気分」とつづると、イメチェン姿を披露。トレンドを取り入れたハイトーンのレイヤーカットになっている。この投稿にファンからは「めちゃめちゃ素敵ですお似合いです」「ステキ似合う！」「レイヤーとハイライトで軽やか真実ちゃん！かわいい」「わぁ！きれいで